Поражение «Краснодара», неудача «Ромы» и дубль Кучерова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.

1 .Ночью завершились несколько первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. «Краснодар» играл с «Сельтой» на выезде и уступил со счетом 1:2. Результат неплохой, но обидный для российского клуба – решающий мяч был пропущен в самой концовке. Посмотрим, сможет ли «Краснодар» отыграться дома или повторит судьбу донецкого «Шахтера», который вылетел от «Сельты» на предыдущей стадии.

2. Очень интересным оказался матч в Лионе. Местная команда одержала волевую победу над «Ромой» - 4:2. Впрочем, как доказала «Барселона», во втором матче можно и не такое отыграть.

3. Немецкое противостояние «Шальке» и «Боруссии» из Менхенгладбаха завершилось мирным исходом, но «жеребцы» получили преимущество выездного гола.

4. Еще одна мононациональная дуэль завершилась небольшой неожиданностью. «Гент», выбивший из турнира «Тоттенхэм», дома крупно уступил «Генку».

5. Горячее противостояние греческого и турецкого грандов (а именно «Олимпиакоса» и «Бешикташа) закончилось ничьей. Все решит ответная игра.

6. Тем временем очередную победу одержала «Барселона». Правда, не в футболе и в гораздо менее эпохальном матче. «Барса» дома обыграла УНИКС в баскетбольной Евролиге. Подробности – здесь.

7. Определился старт –лист сегодняшних спринтов на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндии). О женщинах читайте здесь, о мужчинах – здесь.

8. И об успехах россиян в НХЛ. Форвард «Каролины» Валентин Зыков наверняка сейчас пребывает в отличном настроении – первый гол в первом матче в НХЛ и победа над «Рейнджерс».

9. Дубль Никиты Кучерова помог «Тампе-Бэй» обыграть «Миннесоту». В активе россиянина еще и голевая передача.

10. Эпопея Романа Зозули с «Райо Вальекано» завершена. Аренда украинского форварда отменена, контракт расторгнут. Теперь ему осталось лишь найти новую команду, чтобы не лишиться игровой практики.

11. Неспокойно в «Арсенале» (лондонском). Сначала пошли слухи об уходе Алексиса Санчеса, а теперь решили уйти Месут Озил и Алекс Окслейд-Чемберлен. До того сообщалось, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер тоже решил уйти в конце сезона.

12. И грустная новость, которая пришла чуть ранее полуночи. После матча с «МЮ» «Ростов», скорее всего, лишился Владимира Граната до конца сезона.

Видео дня: Шоу «Теория заговора». Выпуск от 9 марта

Цитата дня: Александр Гацкан: Арбитр принимал непонятные решения и сразу «посадил» всех на карточки

Обязательно к прочтению: Валерий Карпин: «Сельту» нужно наказывать за прессинг

«Ростов» доказал, «Краснодар» не убедил. Обзор Ловчева

У России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентов

Блог дня: 1:1 для «МЮ» на «картофельной грядке» «Ростова»



Именинники дня: Йозеф Блаттер, Иван Ракитич, Самюэль Это’о