Макарова проиграла испанке Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).
На старте турнира спортсменка проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо - 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.
Следующей соперницей испанки будет полька Агнешка Радванска.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA
Призовой фонд - 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Соррибес Тормо С. (Испания) - Макарова Е. (Россия) - 6:4, 6:2
Место и дата
10 марта 02:30, , Онлайн-трансляция
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