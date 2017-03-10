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Александр Мартынович: В Краснодаре против «Сельты» будет совершенно другая игра

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:2).

- Хотели сыграть построже сзади, но не совсем получилась. «Сельта», как и все испанские команды, хорошо владеет мячом. Мы смогли противопоставить только контригру. При счете 1:1 у Рамиреса был неплохой момент. В Краснодаре будет совершенно другая игра, - сказал Мартынович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром» завершился победой хозяев со счетом 2:1. Ответный матч состоится 16 марта в Краснодаре.

Матч

Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)

Голы

Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).

Состав

Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)

Предупреждения:

нет - Классон, 24

Судья:

Крейг Александер Томсон (Шотландия)

Место и дата

09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция

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