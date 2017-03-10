Александр Мартынович: В Краснодаре против «Сельты» будет совершенно другая игра
Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:2).
- Хотели сыграть построже сзади, но не совсем получилась. «Сельта», как и все испанские команды, хорошо владеет мячом. Мы смогли противопоставить только контригру. При счете 1:1 у Рамиреса был неплохой момент. В Краснодаре будет совершенно другая игра, - сказал Мартынович в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром» завершился победой хозяев со счетом 2:1. Ответный матч состоится 16 марта в Краснодаре.
Матч
Сельта - Краснодар - 2:1 (0:0)
Голы
Васс 50 (1:0). Классон 56 (1:1). Бовю 90 (2:1).
Состав
Сельта: Альварес, Васс (Санчес, 70), Мальо, Фонтас, Кабрал, Кастро, Радойя, Диас М., Систо, Гуидетти (Бовю, 78), Аспас
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Мартынович, Подберёзкин (Мамаев, 75), Перейра, Классон, Газинский, Жигулёв (Торбинский, 83), Вандерсон (Лаборде, 78)
Предупреждения:
нет - Классон, 24
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция