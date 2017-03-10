Александр Мартынович: В Краснодаре против «Сельты» будет совершенно другая игра

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:2).

- Хотели сыграть построже сзади, но не совсем получилась. «Сельта», как и все испанские команды, хорошо владеет мячом. Мы смогли противопоставить только контригру. При счете 1:1 у Рамиреса был неплохой момент. В Краснодаре будет совершенно другая игра, - сказал Мартынович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром» завершился победой хозяев со счетом 2:1. Ответный матч состоится 16 марта в Краснодаре.