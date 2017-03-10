Александр Ерохин: После матча с «МЮ» меня и Полоза вызвали на допинг-контроль
Нападающий «Ростова» Александр Ерохин поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
- После матча мы с Димой Полозом сидели на допинг-контроле. Со стороны «МЮ» был Марсьяль и Эррера. Ничего не обсуждали, они к нам не обращались, мы к ним тоже. В целом, как мы и предполагали, в игре на тяжелом поле будет много борьбы. У «Манчестер Юнайтед» впереди действовали высокие игроки: Ибрагимович, Феллайни. Нужно было выиграть борьбу и подбор – иногда это удавалось, хотя и не всегда.
В первом тайме была скорее равная игра, как у нас не было особых моментов, так и у «Юнайтед». Во втором тайме мы забили гол и были близки к тому, чтобы забить еще один. 1:1 – это закономерный по сегодняшней игре результат. Но для нас он не совсем положительный перед ответной игрой. Тем более есть пропущенный гол дома. Однако, как показала Лига Чемпионов, в футболе нет ничего невозможного. Поедем в Англию и сделаем все, чтобы добиться положительного результата, - сказал Ерохин в интервью «Матч ТВ».
«Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Ростове-на-Дону. Ответный матч пройдет на «Олд Траффорд» 16 марта.
Матч
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).
Состав
Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович
Предупреждения:
Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция