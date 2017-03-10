Александр Ерохин: После матча с «МЮ» меня и Полоза вызвали на допинг-контроль

Нападающий «Ростова» Александр Ерохин поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

- После матча мы с Димой Полозом сидели на допинг-контроле. Со стороны «МЮ» был Марсьяль и Эррера. Ничего не обсуждали, они к нам не обращались, мы к ним тоже. В целом, как мы и предполагали, в игре на тяжелом поле будет много борьбы. У «Манчестер Юнайтед» впереди действовали высокие игроки: Ибрагимович, Феллайни. Нужно было выиграть борьбу и подбор – иногда это удавалось, хотя и не всегда.

В первом тайме была скорее равная игра, как у нас не было особых моментов, так и у «Юнайтед». Во втором тайме мы забили гол и были близки к тому, чтобы забить еще один. 1:1 – это закономерный по сегодняшней игре результат. Но для нас он не совсем положительный перед ответной игрой. Тем более есть пропущенный гол дома. Однако, как показала Лига Чемпионов, в футболе нет ничего невозможного. Поедем в Англию и сделаем все, чтобы добиться положительного результата, - сказал Ерохин в интервью «Матч ТВ».

«Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Ростове-на-Дону. Ответный матч пройдет на «Олд Траффорд» 16 марта.