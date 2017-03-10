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Кравчук выбыл из турнира в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Константин Кравчук не смог пробиться во второй раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).

На старте турнира Кравчук потерпел поражение от итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:0, 5:7, 4:6. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

Во втором круге итальянец сыграет с французом Жо-Уилфридом Тсонгой. 

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP

Призовой фонд - 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Матч

Фоньини Ф. (Италия) - Кравчук К. (Россия) - 0:6, 7:5, 6:4

Место и дата

10 марта 02:30, , Онлайн-трансляция

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