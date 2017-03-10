Кравчук выбыл из турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянин Константин Кравчук не смог пробиться во второй раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США).
На старте турнира Кравчук потерпел поражение от итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:0, 5:7, 4:6. Матч продолжался 2 часа 19 минут.
Во втором круге итальянец сыграет с французом Жо-Уилфридом Тсонгой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP
Призовой фонд - 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Фоньини Ф. (Италия) - Кравчук К. (Россия) - 0:6, 7:5, 6:4
Место и дата
10 марта 02:30, , Онлайн-трансляция
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