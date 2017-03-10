«Ростов» – лидер России по набранным очкам в таблицу коэффициентов
Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.
Таким образом «Ростов» заработал еще одно очко для рейтинга России. Всего на счету команды Курбана Бердыева уже 15 очков. «Ростов» внес наибольший вклад.
Набранные очки в
таблицу коэффициентов в этом сезоне
«Ростов» – 15
«Зенит» – 12
«Краснодар» – 11,5
ЦСКА – 7
«Спартак» – 0,5
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