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«Ростов» – лидер России по набранным очкам в таблицу коэффициентов

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.

Таким образом «Ростов» заработал еще одно очко для рейтинга России. Всего на счету команды Курбана Бердыева уже 15 очков. «Ростов» внес наибольший вклад.

Набранные очки в таблицу коэффициентов в этом сезоне
«Ростов» – 15
«Зенит» – 12
«Краснодар» – 11,5
ЦСКА – 7
«Спартак» – 0,5

У России будет три клуба в Лиге чемпионов! Обзор таблицы коэффициентов

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