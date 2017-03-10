«Ростов» поднялся на 87-е место в клубном рейтинге, «Спартак» – 103-й

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.

Благодаря этому результату «Ростов» сделал еще два шага в клубном рейтинге. Теперь он занимаем 87-е место. «Краснодар», уступивший «Сельте» в гостях (1:2), опустился на одну строчку – 65-е место. Остальные российские клубы – участники нынешнего сезона остались на своих позициях: «Зенит» – 18-й, ЦСКА – 51-й, «Спартак» – 103-й.

Клубный рейтинг

Указаны только те российские клубы, которые участвовали в нынешнем сезоне.