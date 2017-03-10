«Лейкерс» обыграли «Финикс», прервав 8-матчевую серию поражений

Баскетболисты «Лейкерс» прервали серию из восьми поражений, обыграв в матче регулярного чемпионата НБА «Финикс».

Встреча завершилась со счетом 122:110 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Д'Анджело Расселл, на счету которого 28 очков. У хозяев дабл-дабл оформил Алан Уильямс и Ти Джей Уоррен.

Российский центровой Тимофей Мозгов в игре участия не принимал. Оба клуба замыкают турнирную таблицу Западной конференции НБА.