«Лейкерс» обыграли «Финикс», прервав 8-матчевую серию поражений
Баскетболисты «Лейкерс» прервали серию из восьми поражений, обыграв в матче регулярного чемпионата НБА «Финикс».
Встреча завершилась со счетом 122:110 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Д'Анджело Расселл, на счету которого 28 очков. У хозяев дабл-дабл оформил Алан Уильямс и Ти Джей Уоррен.
Российский центровой Тимофей Мозгов в игре участия не принимал. Оба клуба замыкают турнирную таблицу Западной конференции НБА.
Матч
Место и дата
10 марта 06:30, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция
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