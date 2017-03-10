Виталий Мутко: «Спартак» переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что «Спартак» сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года.

- База переходит в ведение государства. Не исключаю, что после чемпионата мира мы передадим ее в аренду или в управление «Спартаку». До чемпионата мира «Спартак» туда не переедет.

Я недавно посещал эту базу, все уже готово. Думаю, ближе к апрелю мы официально ее откроем. Тренировочная база для команд прекраснейшего уровня - три поля, раздевалки, пресс-центр, - цитирует Мутко ТАСС.

Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.