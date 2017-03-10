Кучеров забил 30 голов во втором сезоне подряд

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:1).

Теперь на счету 23-летнего российского нападающего 66 (30+36) очков в нынешнем сезоне при показателе полезности «+12» и 32 минутах штрафа. Кучеров занимает десятое место среди лучших бомбардиров чемпионата и девятое – в списке снайперов.

Таким образом, второй год подряд Кучеров добирается до отметки в 30 голов за сезон.

Также Кучеров повторил свой прошлогодний результат по очкам. В сезоне 2015/2016 у форварда были те же 66 (30+36) очков в 77 матчах.

До конца регулярного чемпионата «молнии» проведут еще 16 матчей.