Кучеров забил 30 голов во втором сезоне подряд
Форвард «Тампы-Бэй»
Никита Кучеров сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой»
(4:1).
Теперь на счету 23-летнего российского нападающего 66 (30+36) очков в нынешнем сезоне при показателе полезности «+12» и 32 минутах штрафа. Кучеров занимает десятое место среди лучших бомбардиров чемпионата и девятое – в списке снайперов.
Таким образом, второй год подряд Кучеров добирается до отметки в 30 голов за сезон.
Также Кучеров повторил свой прошлогодний результат по очкам. В сезоне 2015/2016 у форварда были те же 66 (30+36) очков в 77 матчах.
До конца регулярного чемпионата «молнии» проведут еще 16 матчей.
Матч
Тампа-Бэй - Миннесота - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Кучеров (Хедман, Палат), 6:53 (1:0). Хедман (Друэн, Дотчин), 11:01 (2:0). Шустр (Кучеров, Джонсон), 24:37 (3:0). Сканделла (Койву, Бродин), 56:02 (3:1). Кучеров (Y. Gourde), 58:51 (4:1).
Место и дата
10 марта 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция