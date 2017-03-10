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Кормье недоволен постером UFC 210

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье (18-1) остался недовольным от официального постера к турниру UFC 210, на котором он сразится против Энтони Джонсона (22-5).

На плакате Джонсон выглядит больше и возвышается над чемпионом.

«Что это такое? Как такое случилось? Не забывайте только, что в прошлый раз, когда претендент на постере выглядел в разы больше, проиграл за раунд, Рафаэль дос Аньос избил Дональда Серроне», - написал Кормье в своем инстаграме.

Напомним, что турнир UFC 210 состоится в Нью-Йорке.

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Сергей Ващенко
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