Кормье недоволен постером UFC 210

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье (18-1) остался недовольным от официального постера к турниру UFC 210, на котором он сразится против Энтони Джонсона (22-5).

На плакате Джонсон выглядит больше и возвышается над чемпионом.

«Что это такое? Как такое случилось? Не забывайте только, что в прошлый раз, когда претендент на постере выглядел в разы больше, проиграл за раунд, Рафаэль дос Аньос избил Дональда Серроне», - написал Кормье в своем инстаграме.

Напомним, что турнир UFC 210 состоится в Нью-Йорке.