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Валентин Зыков: Наверное, это была не самая красивая шайба, но это гол

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Каролины» Валентин Зыков прокомментировал свой первый гол в НХЛ, который он забил в дебютном матче в лиге.

На 14-й минуте первого периода игры с «Рейнджерс» (4:3) 21-летний российский нападающий добил шайбу в ворота после броска финна Себастьяна Ахо.

«Наверное, это не самая красивая шайба, но это гол. Это самое важное», – сказал Зыков после игры.

По итогам матча форвард провел на льду 11 минут 53 секунды, нанес три броска по воротам и заработал показатель полезности «+1».

Напомним, Зыков впервые вызван в команду НХЛ. В нынешнем сезоне он набрал 30 (15+15) очков в 55 матчах за «Шарлот Чекерс» в АХЛ.

Следующий матч «Каролина» проведет в ночь на 12 марта дома с «Торонто».

Матч

Каролина - Рейнджерс - 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

Голы:

Крейдер (Степан, Макдона), 7:24 (0:1). Скиннер (Раск), 13:15 (1:1). V. Zykov (Стаал, Ахо), 13:44 (2:1). Зибанежад (Степан, Крейдер), 27:16 (2:2). Зибанежад 36:42 (2:3). Ахо (Фолк, Теравайнен), 49:04 (3:3). Ахо (Стаал, Линдхольм), 52:28 (4:3).

Место и дата

10 марта 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

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