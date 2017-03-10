Валентин Зыков: Наверное, это была не самая красивая шайба, но это гол

Форвард «Каролины» Валентин Зыков прокомментировал свой первый гол в НХЛ, который он забил в дебютном матче в лиге.

На 14-й минуте первого периода игры с «Рейнджерс» (4:3) 21-летний российский нападающий добил шайбу в ворота после броска финна Себастьяна Ахо.

«Наверное, это не самая красивая шайба, но это гол. Это самое важное», – сказал Зыков после игры.

По итогам матча форвард провел на льду 11 минут 53 секунды, нанес три броска по воротам и заработал показатель полезности «+1».

Напомним, Зыков впервые вызван в команду НХЛ. В нынешнем сезоне он набрал 30 (15+15) очков в 55 матчах за «Шарлот Чекерс» в АХЛ.

Следующий матч «Каролина» проведет в ночь на 12 марта дома с «Торонто».