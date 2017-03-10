Эдгар проведет бой с Родригесом на турнире UFC 211
Экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнк Эдгар свой следующий поединок проведет 13 мая на турнире UFC 211 против Яира Родригеса.
Напомним, что Родригес в UFC провел шесть поединков в полулегком весе и во всех одержал победы. В своем последнем бою он победил Би Джея Пенна техническим нокаутом во втором раунде.
Эдгар свой последний поединок провел против Джереми Стивенса и одержал победу единогласным решением судей.
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