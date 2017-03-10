Игорь Гамула: В ответном матче с «Манчестер Юнайтед» Бердыев что-нибудь придумает

Тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайд» (1:1).

– Мы неплохо смотрелись, особенно во втором тайме. В ситуации с голом Бухаров сыграл просто здорово, как настоящий центральный нападающий. Провел игру на одном дыхании, боролся за каждый мяч. Видно было, что все выглядят очень хорошо физически. «Ростов» показывал хороший футбол на протяжении всей игры.

– Чего ждете от ответного матча на «Олд Траффорд»?

– Игра на вылет: или пан, или пропал. В Манчестере великолепный газон, впечатляющая обстановка, играть там приятно. Курбан Бекиевич что-нибудь придумает.

– Снова будете рассчитывать на Бухарова?

– Я вам потом скажу. Говорил же, что он забьет в первом матче! Посмотрим, как Саша будет тренироваться. Сейчас у нас еще «Терек», - цитирует Гамулу официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Ростове-на-Дону. Ответный матч пройдет на «Олд Траффорд» 16 марта.