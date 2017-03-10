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Тайсумов сразится против Хоакима Силвы 28 мая на турнире UFC Fight Night 109

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Майрбек Тайсумов свой следующий поединок проведет 28 мая на турнире UFC Fight Night 109 в Швеции.

Его соперником станет бразилец Хоаким Силва.

Напомним, что Тайсумов за свою профессиональную карьеру в ММА провел 30 поединков, в которых одержал 25 побед и потерпел 25 поражений. В UFC он дерется с 2014 года. За это время в американском промоушене он провел шесть поединков и проиграл лишь в одном. На данный момент он имеет серию из четырех побед кряду.

Силва за свою карьеру провел девять поединков и во всех одержал победы. Бой против Тайсумова для него станет третьим в UFC.

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Сергей Ващенко
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