Тайсумов сразится против Хоакима Силвы 28 мая на турнире UFC Fight Night 109
Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Майрбек Тайсумов свой следующий поединок проведет 28 мая на турнире UFC Fight Night 109 в Швеции.
Его соперником станет бразилец Хоаким Силва.
Напомним, что Тайсумов за свою профессиональную карьеру в ММА провел 30 поединков, в которых одержал 25 побед и потерпел 25 поражений. В UFC он дерется с 2014 года. За это время в американском промоушене он провел шесть поединков и проиграл лишь в одном. На данный момент он имеет серию из четырех побед кряду.
Силва за свою карьеру провел девять поединков и во всех одержал победы. Бой против Тайсумова для него станет третьим в UFC.
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