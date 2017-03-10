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Льюис Хэмилтон: «Феррари» блефует, они быстрее, чем кажется

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после третьего дня тестов в Барселоне заявил, что «Феррари» скрывает свою истинную скорость.

«Я думаю, что «Феррари» блефует. Полагаю, они намного быстрее, чем кажется, и очень близки к нам.

Сейчас сложно сказать, какая именно команда быстрее остальных. Но они очень близки, если даже не впереди нас. Как бы то ни было, я с нетерпением жду начала борьбы», – приводит Autosport.com.ru слова трехкратного чемпиона мира.

Напомним, лучшее время в третий день тестов показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, которому Хэмилтон проиграл 0,328 секунды.

Первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.

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