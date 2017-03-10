Команда Свердловской области первенствовала по итогам Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов

Команда Свердловской области с результатом 4923.8 баллов одержала победу в итоговом зачете IIВсероссийской зимней Спартакиады инвалидов, проходившей с 1 по 9 марта в Ханты-Мансийске. На второй строчке в командном протоколе завершили выступления спортсмены Удмуртской республики (4461.6 баллов). В последний рабочий день Спартакиады сборная Санкт-Петербурга добралась до третьего места (2539.5 баллов), опередив команду Московской области (2398). В общей сложности в соревнованиях приняли участие представители 30 региональных команд.

Самой успешной лыжной командной на Спартакиаде с учетом всех групп инвалидности (слепые, глухие и с повреждением ОДА) стала сборная Республики Удмуртия, которая положила в копилку 18 медалей (4-6-8). На втором месте расположилась команда Свердловской области - 10 наград (4-5-1). Третье место с одинаковым числом наград разного достоинства поделили спортсмены Кировской и Курганской областей (4-1-0).

Сегодня в Центре развития теннисного спорта пройдет важная часть Спартакиады – торжественная церемония закрытия, где будут официально подведены итоги и пройдет чествование всех участников.



