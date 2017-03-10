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«Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч впервые за 26 лет

Источник:  ASКомментарии

«Барселона» и «Реал» сыграют друг с другом в рамках летнего турнира International Champions Cup, сообщает As. Матч пройдет 29 июля на Hard Rock Stadium в Майами.

Два ведущих испанских клуба проведут матч друг с другом за рубежом впервые с 1982 года. 35 лет назад команды играли друг с другом в Венесуэле, и победу «Реалу» принес гол Висенте Дель Боске.

Кроме того, этот товарищеский матч станет первым для «Барселоны» и «Реала» с 1991 года.

Добавим, что Hard Rock Stadium является домашней ареной для клуба NFL «Майами Долфинс» и вмещает 65 326 зрителей.

Также в International Champions Cup примут участие «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», а одним из соперников «Реала» станет сборная звезд MLS. 

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