Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Московские сноубордисты оформили золотой дубль в последний день Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заездами в параллельном слаломе в последний день Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов стали московские сноубордисты. У глухих спортсменов исход дуэли решился на финишной прямой, где Елизавета Шанаурина из Москвы первой пересекла створ, незначительно опередив Викторию Соболеву из Санкт-Петербурга. Малый финал за «бронзу» выиграла Валерия Онучина. Среди юношей награда высшего достоинства досталась еще одному спортсмену из Москвы Никите Китаеву. Серебряным призером в очередной раз стал Антон Расторопов из Свердловской области. По итогам «бронзового заезда» на третьей ступени расположился Глеб Кривцов из Санкт-Петербурга.

В личном зачете в последний день Спартакиады на старт лыжной командной гонки вышли спортсмены с поражением ОДА. Каждой команде, состоящей из 2-4 человек, предстояло преодолеть четыре этапа по 2,5 км. Уверенную победу в гонке одержала команда Республики Удмуртия. Вторыми с отставанием почти в 4 минуты финишировали представители Свердловской области. Третьими - лыжники Алтайского края.

Глухие спортсмены выступали и в смешанной эстафете 4 х 2,5 км. В упорной борьбе за «золото» удача оказалась на стороне команды Удмуртии, опередившей лыжников Пензенской области. Третьими к финишу пришли спортсмены Курганской области.

Командам, составленным из слепых спортсменов, также предстояло преодолеть четыре этапа по 2,5 км. Победу праздновала сборная Красноярского края, для которой эстафетное «золото» стало первым за все дни Спартакиады. На финише они обогнали сборную Удмуртии и Пермского края соответственно.

Сегодня в Центре развития теннисного спорта пройдет важная часть Спартакиады – торжественная церемония закрытия, где будут официально подведены итоги и пройдет чествование всех участников.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Поражение «Краснодара», неудача «Ромы» и дубль Кучерова. Главные новости утра
Футбол
Артем Дзюба: Карпин в роли комментатора? Если честно, я выключил звук
Хоккей
Россия сыграет с Францией в Челябинске
Хоккей
Мхитарян, Фальк, Станчу и Малиновский претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Хоккей
Кучеров - третья звезда дня в НХЛ
Футбол
Генрих Мхитарян: Гол на выезде с «Ростовом» можно считать положительным результатом
Хоккей
Овечкин не забил в восьмом матче подряд
Футбол
Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организации
Футбол
«Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч впервые за 26 лет
MMA
Тайсумов сразится против Хоакима Силвы 28 мая на турнире UFC Fight Night 109
все новости