Московские сноубордисты оформили золотой дубль в последний день Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов

Заездами в параллельном слаломе в последний день Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов стали московские сноубордисты. У глухих спортсменов исход дуэли решился на финишной прямой, где Елизавета Шанаурина из Москвы первой пересекла створ, незначительно опередив Викторию Соболеву из Санкт-Петербурга. Малый финал за «бронзу» выиграла Валерия Онучина. Среди юношей награда высшего достоинства досталась еще одному спортсмену из Москвы Никите Китаеву. Серебряным призером в очередной раз стал Антон Расторопов из Свердловской области. По итогам «бронзового заезда» на третьей ступени расположился Глеб Кривцов из Санкт-Петербурга.

В личном зачете в последний день Спартакиады на старт лыжной командной гонки вышли спортсмены с поражением ОДА. Каждой команде, состоящей из 2-4 человек, предстояло преодолеть четыре этапа по 2,5 км. Уверенную победу в гонке одержала команда Республики Удмуртия. Вторыми с отставанием почти в 4 минуты финишировали представители Свердловской области. Третьими - лыжники Алтайского края.

Глухие спортсмены выступали и в смешанной эстафете 4 х 2,5 км. В упорной борьбе за «золото» удача оказалась на стороне команды Удмуртии, опередившей лыжников Пензенской области. Третьими к финишу пришли спортсмены Курганской области.

Командам, составленным из слепых спортсменов, также предстояло преодолеть четыре этапа по 2,5 км. Победу праздновала сборная Красноярского края, для которой эстафетное «золото» стало первым за все дни Спартакиады. На финише они обогнали сборную Удмуртии и Пермского края соответственно.

Сегодня в Центре развития теннисного спорта пройдет важная часть Спартакиады – торжественная церемония закрытия, где будут официально подведены итоги и пройдет чествование всех участников.