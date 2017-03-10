Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организации

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не может баллотироваться в совет организации, сообщает RT со ссылкой на AP.

По информации источника, Мутко не соответствует критериям ФИФА, потому что параллельно работает в правительстве России.

Выборы в совет организации пройдут 5 апреля в Хельсинки (Финляндия). Ранее Мутко вошел в список кандидатов, претендующих на пост в ФИФА.

Напомним, что Мутко был назначен Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики в октябре 2016 года. До этого он занимал пост министра спорта РФ.