Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организации

Источник:  RT на русскомКомментарии

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не может баллотироваться в совет организации, сообщает RT со ссылкой на AP.

По информации источника, Мутко не соответствует критериям ФИФА, потому что параллельно работает в правительстве России.  

Выборы в совет организации пройдут 5 апреля в Хельсинки (Финляндия). Ранее Мутко вошел в список кандидатов, претендующих на пост в ФИФА.  

Напомним, что Мутко был назначен Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики в октябре 2016 года. До этого он занимал пост министра спорта РФ. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: «Спартак» переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что «Спартак» сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года.День в истории. Йозефу Блаттеру исполнился 81 годСегодня отмечает день рождения бывший президент ФИФА швейцарец Йозеф Блаттер. Ему исполнился 81 год.Виталий Мутко: «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» показали великую игруГлава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от первой встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).8 000$ за матч России и другие цифры Кубка конфедераций: невероятные и приятные8 000$ за матч России и другие цифры Кубка конфедераций: невероятные и приятныеЗа 100 дней до Кубка Конфедераций на «Стадионе Санкт-Петербург» все на высшем уровне, чтобы доказать: арена готова.Виталий Мутко: Надеюсь, что «Ростов» нас порадуетВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями о предстоящем матче 1/8 Лиги Европы между «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед».Генсек ФИФА Фатма Самура: Надеюсь, причин для бойкота ЧМ-2018 нетГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура посетила «Стадион Санкт-Петербург», на котором проходят мероприятия в честь 100 дней до Кубка Конфедераций-2017, и прокомментировала проблемы с фанатскими конфликтами.Виталий Мутко: Ложки – нормальный вариант, но представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч придут с ними на стадионВице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался об идее сделать ложки национальным музыкальным инструментом болельщика во время чемпионата мира 2018 года.Виталий Мутко: Россия находится в высочайшей степени готовности в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал о готовности России к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.Она – главная женщина мирового футбола (нет, текст точно не про Смородскую)Она – главная женщина мирового футбола (нет, текст точно не про Смородскую)Генсек ФИФА Фатма Самура ссорилась с британцами, торговалась с детьми-солдатами в Либерии и вместе с мамой болела за «Баварию».Виталий Мутко: Матч России и Чили пройдет на «ВЭБ-Арене» или в ЧеркизовеВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал, что товарищеский матч между сборными России и Чили пройдет или на стадионе «Локомотив», или на «ВЭБ-Арене».Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Виталий Мутко: Раньше никто не занимался судейством по-взросломуПрезидент РФС Виталий Мутко призвал дать время новым руководителям судейского корпуса.Вице-премьер заявил, что Россия готова к проведению Кубка конфедерацийВице-премьер России, председатель оргкомитета «Россия-2018» и президент РФС Виталий Мутко заявил, что страна готова к проведению Кубка конфедераций.Виталий Мутко: матч «Крыльев» и «Локомотива» при пустых трибунах – не уровень РФПЛПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что лиги должны получить полномочия по переносу матчей.Виталий Мутко: Кокорин? Черчесов будет учитывать все факторы при формировании состава сборнойПрезидент РФС Виталий Мутко, отвечая на вопрос об Александре Кокорине, заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов будет решать, каких игроков вызывать в национальную команду.Виталий Мутко: «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, ЦСКА и «Зенит» – в другой (видео)Президент РФС Виталий Мутко сделал заявление по поводу судейства матчей РФПЛ.Виталий Мутко: Около семи членов будут выведены из состава РФСРоссийский футбольный союз будет постепенно приведен к стабильному составу. Об этом сообщил президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко.Андрей Будогосский: Видеопомощник судьи – это инородное тело для футболаРуководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский высказался против внедрения системы видеопомощи арбитрам в чемпионате России.Виталий Мутко: Внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФАВице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал решение Международного совета футбольных ассоциаций об использовании системы видеопомощи арбитрам во время Кубка конфедераций в России.Сборная России проведет два товарищеских матча в июнеВице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что сборная России перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча в июне.
Главные новости
Футбол
Поражение «Краснодара», неудача «Ромы» и дубль Кучерова. Главные новости утра
Футбол
Артем Дзюба: Карпин в роли комментатора? Если честно, я выключил звук
Хоккей
Россия сыграет с Францией в Челябинске
Хоккей
Мхитарян, Фальк, Станчу и Малиновский претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Хоккей
Кучеров - третья звезда дня в НХЛ
Футбол
Генрих Мхитарян: Гол на выезде с «Ростовом» можно считать положительным результатом
Хоккей
Овечкин не забил в восьмом матче подряд
Футбол
Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организации
Футбол
«Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч впервые за 26 лет
MMA
Тайсумов сразится против Хоакима Силвы 28 мая на турнире UFC Fight Night 109
все новости