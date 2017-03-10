Овечкин не забил в восьмом матче подряд

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:4).

31-летний форвард провел на льду 21 минуту 26 секунд, нанес два броска по воротам и завершил игру с показателем полезности «–1».

Таким образом, Овечкин продлил свою серию без голов до восьми матчей. За этот отрезок он сделал три голевые передачи.

На данный момент на счету российского нападающего 55 (27+28) очков в 66 матчах. Он занимает 17-е место в списке снайперов и 27-е – среди лучших бомбардиров сезона.

Напомним, Овечкин становил обладателем «Морис Ришар Трофи» последние четыре года (2013, 2014, 2015, 2016), а в предыдущих трех сезонах неизменно забивал не менее 50 голов.

До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 16 матчей и ближайший из них – в ночь на воскресенье с «Лос-Анджелесом» в гостях.