Генрих Мхитарян: Гол на выезде с «Ростовом» можно считать положительным результатом
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом»
(1:1) на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.
– Не могу сказать, что полностью доволен результатом, – приводит слова Мхитаряна официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Но уже ничего не изменить. Мы должны готовиться к ответной встрече. Думаю, в Манчестере сыграем лучше и добьемся приемлемого результата.
– Что скажете
о погодных условиях?
– Мы знали о плохих погодных условиях, но они были одинаковы для обеих команд. Удалось забить гол на выезде, что можно считать положительным результатом. У нас неплохие шансы на выход в четвертьфинал.
– «Ростов» вас
чем-то удивил?
– «Ростов» ничем не удивил, мы знали, что «Ростов» показывает агрессивный футбол на своем поле. Мы были готовы к этому.
Напомним, 28-летний Мхитарян открыл счет в матче на 35-й минуте с передачи шведа Златана Ибрагимовича. «Ростов» отыгрался на 53-й минуте после точного удара форварда Александра Бухарова.
Ответный матч пройдет 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).
Состав
Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович
Предупреждения:
Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция