Генрих Мхитарян: Гол на выезде с «Ростовом» можно считать положительным результатом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1) на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

– Не могу сказать, что полностью доволен результатом, – приводит слова Мхитаряна официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Но уже ничего не изменить. Мы должны готовиться к ответной встрече. Думаю, в Манчестере сыграем лучше и добьемся приемлемого результата.

– Что скажете о погодных условиях?

– Мы знали о плохих погодных условиях, но они были одинаковы для обеих команд. Удалось забить гол на выезде, что можно считать положительным результатом. У нас неплохие шансы на выход в четвертьфинал.

– «Ростов» вас чем-то удивил?

– «Ростов» ничем не удивил, мы знали, что «Ростов» показывает агрессивный футбол на своем поле. Мы были готовы к этому.

Напомним, 28-летний Мхитарян открыл счет в матче на 35-й минуте с передачи шведа Златана Ибрагимовича. «Ростов» отыгрался на 53-й минуте после точного удара форварда Александра Бухарова.

Ответный матч пройдет 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча