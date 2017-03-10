Артем Дзюба: Карпин в роли комментатора? Если честно, я выключил звук

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов.

- Грустно, что мы не играем в Лиге Европы, «Андерлехт» играет с не самым сложным соперником - АПОЭЛом. Болели за наших ребят: у «Краснодара» ситуация чуть лучше, 1:2 в гостях не такой плохой результат, а вот «Ростову» с «МЮ» без Калачева, Гацкана и Гранат будет тяжело. Тем более Ибрагимович будет играть на хорошем поле.

- «Краснодар» смотрели по телевизору?

- Да.

- Если честно, я выключил звук (улыбается), - приводит слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».