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Геннадий Головкин: Готов к бою с Джейкобсом

Источник:  Лента.РуКомментарии

Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с обладателем титула WBA Regular, американцем Дэниелом Джейкобсом.

- Это будет самый серьезный тест в моей жизни. Он - очень хороший боец, возможно, даже более сильный, чем я. Тем не менее, я отлично потренировался и готов к встрече на ринге, - цитирует Головкина «Лента.Ру». 

Поединок Головкина и Джейкбоса пройдет 18 марта в Нью-Йорке. В активе казаха 36 побед в 36 боях на профессиональном ринге. 30-летний американец одержал 32 победы и потерпел одно поражение. 

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