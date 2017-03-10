Артем Дзюба: «Зениту» нужно привезти три очка из Перми
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о подготовке команды к матчу 19-го тура РФПЛ с «Амкаром».
- Как вам погода для марта?
- Мы привыкли к любой погоде, нас это не смущает.
- Для игры весной искусственный газон стадион в Перми - это хорошо?
- Нет, всегда лучше играть на не самых лучших травяных полях, чем на искусственных. Но каждый год такое происходит, поэтому большой проблемой не станет.
- Что делать с обороной «Амкара»?
- Увидим в выходные. Мы об этом говорим и думаем. Понимаем, какой матч нас ждет. Но мы должны привезти три очка.
- Вашего друга Дмитрия Белорукова там уже нет. Попроще будет?
- Да там привезли нового.
- Зайцева?
- Секу Конде. но и Зайцев там есть, - приводит слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, после 18-го тура сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков и отставая от «Спартака» на пять. Пермский клуб с 27 очками расположился на восьмой строчке.
Матч между «Амкаром» и «Зенитом» пройдет 12 марта в Перми и начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 19:00, Звезда, Текстовая трансляция