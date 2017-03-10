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Артем Дзюба: «Зениту» нужно привезти три очка из Перми

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о подготовке команды к матчу 19-го тура РФПЛ с «Амкаром».

- Как вам погода для марта?
- Мы привыкли к любой погоде, нас это не смущает.

- Для игры весной искусственный газон стадион в Перми - это хорошо?
- Нет, всегда лучше играть на не самых лучших травяных полях, чем на искусственных. Но каждый год такое происходит, поэтому большой проблемой не станет.

- Что делать с обороной «Амкара»?
- Увидим в выходные. Мы об этом говорим и думаем. Понимаем, какой матч нас ждет. Но мы должны привезти три очка.

- Вашего друга Дмитрия Белорукова там уже нет. Попроще будет?
- Да там привезли нового.

- Зайцева?
- Секу Конде. но и Зайцев там есть, - приводит слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, после 18-го тура сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков и отставая от «Спартака» на пять. Пермский клуб с 27 очками расположился на восьмой строчке.

Матч между «Амкаром» и «Зенитом» пройдет 12 марта в Перми и начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Амкар - Зенит

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

12 марта 19:00, Звезда, Текстовая трансляция

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