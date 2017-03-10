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Александр Кокорин: «Зенит» сможет догнать «Спартак»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о подготовке команды к матчу 19-го тура РФПЛ с «Амкаром».

- По поводу «Амкара» будем говорить завтра на собрании. Они играют от обороны, будут стараться не пропустить, но мы едем в Пермь за тремя очками. Думаю, мы можем догнать «Спартак», особенно с учетом того, что у нас еще есть личная встреча.

- «Зениту» давно не удается победить в гостях. Всегда разные причины?
- Мистер говорил, что мы тяжело играем на выезде. Но у нас было много игр, а сейчас остались только матчи чемпионата, поэтому концентрируемся на нем. Нам ничего не остается, как побеждать.

- Вас напрягают новости про вашу езду на машине?
- Давайте вопросы про футбол.

- Вы боялись, что все свои мячи забьете на сборах, в первой игре отличиться не удалось. Сглазили?
- Ничего страшного, нам надо догонять «Спартак». Неважно, кто будет забивать, - приводит слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч между «Амкаром» и «Зенитом» пройдет 12 марта в Перми и начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

После 18-го тура сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков и отставая от «Спартака» на пять. Пермский клуб с 27 очками расположился на восьмой строчке.

Матч

Амкар - Зенит

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

12 марта 19:00, Звезда, Текстовая трансляция

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