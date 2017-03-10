Иван Проворов: В НХЛ иногда надо просто вынести шайбу из зоны или избавиться от нее другими способами

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов оценил, как складывается для него первый сезон в НХЛ.

«Я думаю, что год проходит неплохо для меня. Первые 15 или 20 игр я только входил в новые условия, искал свою игру и привыкал к лиге. После этого уже действовал на своем уровне и чувствовал себя лучше с каждым днем.

Самым сложным при переходе из юниорского хоккея в профессиональный было то, что в НХЛ, безусловно, совсем другие скорости. Все играют значительно быстрее. В молодежке, когда у тебя шайба на клюшке, можно что-то придумать, кого-то найти. Если совсем некуда отдать, то можно придержать шайбу сколько хочешь и потом самому вкатиться в зону. В НХЛ, конечно, так не получится (улыбается). Иногда здесь надо попросту вынести шайбу из зоны или избавиться от нее другими способами. На таком уровне надо стараться извлекать максимальную выгоду из каждого эпизода.

Конечно, мне помогает то, что получаю большое количество игрового времени. Главный тренер доверяет мне выходить на лед в равных составах, большинстве и меньшинстве. Для любого игрока такая ситуация идет только на пользу», – сказал Проворов в интервью официальному сайту НХЛ.

В нынешнем сезоне 20-летний Проворов набрал 24 (5+19) очка в 66 матчах при показателе полезности «–9» и 24 минутах штрафа.