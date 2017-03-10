Ломбертс досрочно покинул тренировку «Зенита» из-за болей в руке
Футболисты «Зенита» провели открытую тренировку в рамках подготовки к матчу 19-го тура РФПЛ против «Амкара».
Защитник петербуржцев Николас Ломбертс досрочно покинул тренировку из-за болей в руке.
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Напомним, матч между «Амкаром» и «Зенитом» пройдет 12 марта в Перми и начнется в 11:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
После 18-го тура сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков и отставая от «Спартака» на пять. Пермский клуб с 27 очками расположился на восьмой строчке.
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