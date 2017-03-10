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Дэйв Хэкстол: Сразу было понятно, что Проворов станет большим игроком

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол высказался об игре защитника Ивана Проворова, который проводит свой первый сезон в НХЛ.

«С первого дня пребывания Проворова в основной команде было понятно, что это будет большой игрок и профессионал. Подходя к завершающей части регулярного чемпионата, можно смело сказать, что игра Ивана постоянно улучшается, он растет и взрослеет как игрок. Видно, что этот молодой человек сам невероятно хочет добиться прогресса и делает для этого все, что в его силах.

Сегодня вы видите, что все больше и больше молодых хоккеистов оказывают серьезное влияние на ход матчей в НХЛ. Такое происходит все чаще в последние годы. В особенности это важно, когда мы говорим про молодых защитников, на которых выпадает большая ответственность в столь юном возрасте, ведь каждая ошибка защитника гораздо заметнее ошибки нападающего в чужой зоне.

Я с большим оптимизмом смотрю на Ивана Проворова в долгосрочной перспективе. Видя, как он тренируется каждый день, можно сделать подобные выводы. У него по-прежнему случаются ошибки в игре, но то, насколько правильно он на них реагирует, говорит о многом. При этом не столь важно, случаются ли хорошие или плохие моменты, Проворов всегда делает правильные выводы», – приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 20-летний Проворов набрал 24 (5+19) очка в 66 матчах при показателе полезности «–9» и 24 минутах штрафа.

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