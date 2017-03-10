Кучеров - третья звезда дня в НХЛ
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.
В матче с «Миннесотой» (4:1) форвард сделал дубль и отдал результативную передачу.
Первой звездой дня стал голкипер «Анахайма» Джонатан Бернье, отразивший все 43 броска по своим воротам в матче с «Чикаго» (1:0).
Вторая звезда - нападающий «Калгари» Джон Годро, забросивший одну шайбу и сделавший три результативных передачи в игре с «Монреалем» (5:0).
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