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Кучеров - третья звезда дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

В матче с «Миннесотой» (4:1) форвард сделал дубль и отдал результативную передачу. 

Первой звездой дня стал голкипер «Анахайма» Джонатан Бернье, отразивший все 43 броска по своим воротам в матче с «Чикаго» (1:0).

Вторая звезда - нападающий «Калгари» Джон Годро, забросивший одну шайбу и сделавший три результативных передачи в игре с «Монреалем» (5:0). 

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