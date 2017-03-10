Мхитарян, Фальк, Станчу и Малиновский претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Генрих Мхитарян претендует на звание игрока недели в Лиге Европы,
сообщает «Евро-Футбол.Ру».
28-летний игрок сборной Армении открыл счет в первом матче 1/8 финала с «Ростовом» (1:1) на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.
Другими претендентами стали форвард «Копенгагена» Расмус Фальк, полузащитник «Андерлехта» Николаэ Станчу и полузащитник «Генка» Руслан Малиновский.
25-летний Фальк открыл счет на первой минуте матча с «Аяксом» (2:1), 23-летний Станчу забил единственный гол в ворота «Андерлехта» (1:0), а 23-летний Малиновский забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Гентом» (5:2).
Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 16 марта.
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