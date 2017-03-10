Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Председатель Общества защиты прав потребителей в сфере спорта: Получение паспорта болельщика – это дополнительное обременение

Источник:  «Собеседник»Комментарии

С 1 марта стартовала продажа билетов на Кубок конфедераций-2017 в порядке живой очереди, сообщает «Собеседник».

Для того чтобы попасть на матчи, надо приобрести не только билет, но и специальный паспорт – Fan ID. Для того чтобы получить документ, надо на специальном сайте ввести номер заказа на билет и набрать данные паспорта. Сначала проверку осуществляет ФИФА, потом  – российское Министерство связи и массовых коммуникаций, которое и организовало выдачу паспорта болельщика. Карточка с фотографией владельца, ФИО и магнитной полосой может открыть двери не только на трибуну, но и в автобусы, троллейбусы, метро и некоторые музеи – во время КК и ЧМ многое станет бесплатным.

– Получение паспорта болельщика – это дополнительное обременение, потому что нужно подавать заявку, его нужно получать в специальном месте, – рассказал председатель Общества защиты прав потребителей в сфере спорта Всеволод Алексеев. – Если брать опыт по получению паспорта болельщика в Сочи, то там некоторым было отказано в получении, но мотив отказа так и не был объяснен. Поэтому нельзя исключать, что, может быть, будут такие моменты, когда людям откажут без видимых на то оснований.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. В группе A сборная России сыграет с португальцами, новозеландцами и мексиканцами. Группу B составили команды Чили, Австралии, Германии и Камеруна. Группу B составили команды Чили, Австралии, Германии и Камеруна. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ловчев стал послом Сочи на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 (фото)Ловчев стал послом Сочи на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 (фото)Защитник сборной СССР и «Спартака» 1970-х, обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев сегодня стал послом Сочи как города, который примет Кубок конфедераций и ЧМ-2018.8 000$ за матч России и другие цифры Кубка конфедераций: невероятные и приятные8 000$ за матч России и другие цифры Кубка конфедераций: невероятные и приятныеЗа 100 дней до Кубка Конфедераций на «Стадионе Санкт-Петербург» все на высшем уровне, чтобы доказать: арена готова.Судьи будут готовиться к Кубку конфедераций на базе «Зенита»Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что подготовка рефери к Кубку конфедераций пройдет на базе «Зенита».«Спартак» начал набор стюардов для работы на Кубке конфедераций«Спартак» открыл набор контролеров-распорядителей (стюардов) для работы на Кубке конфедераций-2017, сообщается на официальном сайте столичного клуба.Алексей Сорокин: Футбольные хулиганы? В России обеспечиваются адекватные системы безопасностиГенеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о докладе Ричарда Макларена, а также рассказал о проблеме футбольных хулиганов.Алексей Сорокин: Наши города находятся в очень высокой степени готовности к Кубку КонфедерацийГенеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о подготовке к Кубку Конфедераций-2017.Кафу: Жаль, что я не смогу сыграть на такой чудесной арене как «Стадион Санкт-Петербург»Чемпион мира-2002 Кафу посетил «Стадион Санкт-Петербург», на котором проходят мероприятия в честь 100 дней до Кубка Конфедераций-2017.Чили заняла второе место по продажам билетов на Кубок КонфедерацийГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала о продаже билетов на Кубок Конфедераций-2017.На «Стадионе Санкт-Петербург» отпраздновали 100 дней до Кубка КонфедерацийНа одном из павильонов Никольского у стадиона открыли памятную табличку с логотипом Кубка конфедераций-2017.Генсек ФИФА Фатма Самура: Болельщикам пришлось долго ждать стадион в Петербурге, но это того стоилоГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура посетила «Стадион Санкт-Петербург», на котором проходят мероприятия в честь 100 дней до Кубка Конфедераций-2017.Виталий Мутко: Россия находится в высочайшей степени готовности в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал о готовности России к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.Кафу дарил цветы в Петербурге в честь 8 марта (фото)Чемпион мира-2002 Кафу поздравил петербурженок с Международным женским днем.Она – главная женщина мирового футбола (нет, текст точно не про Смородскую)Она – главная женщина мирового футбола (нет, текст точно не про Смородскую)Генсек ФИФА Фатма Самура ссорилась с британцами, торговалась с детьми-солдатами в Либерии и вместе с мамой болела за «Баварию».Кафу: Мне кажется, на Кубке Конфедераций нас ждет финал Германия – РоссияЧемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу поделился мнением о шансах сборной России на Кубке Конфедераций – 2017.Анатолий Бышовец: РФС справился с задачей подготовки к Кубку конфедерацийБывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что РФС справился с задачей подготовки к Кубку конфедераций.Никита Симонян: Чили, и Венгрия – это команды высокого уровняВице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал соперников сборной России по товарищеским матчам в июне.Вице-премьер заявил, что Россия готова к проведению Кубка конфедерацийВице-премьер России, председатель оргкомитета «Россия-2018» и президент РФС Виталий Мутко заявил, что страна готова к проведению Кубка конфедераций.Петербургское метро в дни матчей Кубка конфедераций будет работать до 2 часов ночиПетербургский метрополитен будет работать до двух часов ночи в дни матчей Кубка конфедераций.По итогам тестовых мероприятий на «Санкт-Петербург Арене» планируется ограничить въезд на Крестовский островГенеральный директор Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга Рубен Тертерян рассказал о работе транспорта на время Кубка конфедераций.В мае приступят к застройке фан-зоны Кубка конфедераций на Конюшенной площади в ПетербургеНачальник сектора по подготовке к чемпионату мира-2018 Евгений Гагонин рассказал о готовности тренировочных баз в Петербурге.
Главные новости
Футбол
Поражение «Краснодара», неудача «Ромы» и дубль Кучерова. Главные новости утра
Футбол
Артем Дзюба: Карпин в роли комментатора? Если честно, я выключил звук
Хоккей
Россия сыграет с Францией в Челябинске
Хоккей
Мхитарян, Фальк, Станчу и Малиновский претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Хоккей
Кучеров - третья звезда дня в НХЛ
Футбол
Генрих Мхитарян: Гол на выезде с «Ростовом» можно считать положительным результатом
Хоккей
Овечкин не забил в восьмом матче подряд
Футбол
Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организации
Футбол
«Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч впервые за 26 лет
MMA
Тайсумов сразится против Хоакима Силвы 28 мая на турнире UFC Fight Night 109
все новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости