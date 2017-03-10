Председатель Общества защиты прав потребителей в сфере спорта: Получение паспорта болельщика – это дополнительное обременение

С 1 марта стартовала продажа билетов на Кубок конфедераций-2017 в порядке живой очереди, сообщает «Собеседник».

Для того чтобы попасть на матчи, надо приобрести не только билет, но и специальный паспорт – Fan ID. Для того чтобы получить документ, надо на специальном сайте ввести номер заказа на билет и набрать данные паспорта. Сначала проверку осуществляет ФИФА, потом – российское Министерство связи и массовых коммуникаций, которое и организовало выдачу паспорта болельщика. Карточка с фотографией владельца, ФИО и магнитной полосой может открыть двери не только на трибуну, но и в автобусы, троллейбусы, метро и некоторые музеи – во время КК и ЧМ многое станет бесплатным.

– Получение паспорта болельщика – это дополнительное обременение, потому что нужно подавать заявку, его нужно получать в специальном месте, – рассказал председатель Общества защиты прав потребителей в сфере спорта Всеволод Алексеев. – Если брать опыт по получению паспорта болельщика в Сочи, то там некоторым было отказано в получении, но мотив отказа так и не был объяснен. Поэтому нельзя исключать, что, может быть, будут такие моменты, когда людям откажут без видимых на то оснований.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. В группе A сборная России сыграет с португальцами, новозеландцами и мексиканцами. Группу B составили команды Чили, Австралии, Германии и Камеруна. Группу B составили команды Чили, Австралии, Германии и Камеруна.