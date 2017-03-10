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Россия сыграет с Францией в Челябинске

Источник:  Р-СпортКомментарии

Матчи Еврочелленджа между сборными России и Франции пройдут в Челябинске, сообщает «Р-Спорт».

«Сборная России проведет апрельские матчи Еврочелленджа против команды Франции в Челябинске», – заявили в пресс-службе ФХР.

Матчи России и Франции пройдут 13 и 15 апреля и станут первым этапом подготовки к чемпионату мира в Кельне и Париже.

Ранее сообщалось, что игры с французами могут принять Челябинск, Казань или Ярославль.

Напомним, в рамках Еврочелленджа с 19 по 23 апреля Россия также проведет в гостях два матча со Швейцарией.

После этого команда сыграет в чешском этапе Евротура (27-30 апреля), а 5 мая проведет первый матч чемпионата мира со Швецией.

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