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Попов вызван в сборную Болгарии на матч с Голландией в рамках отбора к ЧМ-2018

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов получил приглашение в сборную Болгарии для участия в отборочном турнире чемпионата мира - 2018.

25 марта сборная Болгарии проведет в Софии матч против Голландии.

После четырех туров болгары с 6 очками занимают в группе А четвертое место. У шведов и идущих вторыми голландцев по 7 очков, а у сборной Франции — 10. В группе А также выступают команды Белоруссии и Люксембурга.

29-летний Ивелин Попов провел за национальную команду Болгарии 66 игр и отличился 12 раз. В предыдущем туре отборочного турнира спартаковец забил победный гол в ворота сборной Белоруссии. 
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