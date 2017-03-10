Вице-премьер правительства РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет ФИФА.

- Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии. Введен новый критерий - политической нейтральности. Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право.

Может это и правильно, но лучше бы это было сделано заранее. Это касается не только меня, в целом это коснется и моих коллег в комитете управления. Ввели критерий, и это их право. Об апелляции речи не идет - это же общественная работа, все нормально, - сказал Мутко ТАСС.

Ранее стало известно, что Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не может баллотироваться в совет организации.