Алекси Лалас: У «Гэлакси» действительно есть шансы подписать Ибрагимовича

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас высказался о возможном переходе форварда Златана Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Для Ибрагимовича этот переход – не просто возможность приехать в MLS и зарабатывать много денег. Он также сможет продвигать на рынке этот бренд, который становится все крупнее и крупнее.

Думаю, у «Гэлакси» действительно есть шансы подписать Ибрагимовича этим летом или через год. Они уже установили контракт с игроком и обсуждали возможный переход», – приводит ESPN FC слова Лаласа, который в 2006-2008 годах был генеральным менеджером клуба.

Напомним, действующий контракт 35-летнего шведа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2016/2017.