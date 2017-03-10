Виталий Мутко: Изменения в ПФЛ будут направлены на защиту молодых игроков

Президент РФС Виталий Мутко рассказал об изменениях в регламенте ПФЛ, которые будут введены со следующего сезона.

По информации «Известий», клубы ПФЛ обяжут делать ставку на собственных воспитанников. В сезоне 2017/2018 в заявках команд должно быть не менее 15 молодых игроков. При этом как минимум трое игроков, родившихся не ранее 1 января 1996 года, должны будут одновременно находиться на поле.

«Мы действительно готовим изменения в стратегии развития профессионального футбола. Эти изменения будут направлены на защиту наших молодых игроков. Необходимо дать им шанс закрепляться в основном составе команды своего города.

Я понял, что такие решения могут идти только сверху. Иначе клубы ПФЛ формируются в основном за счет приглашенных игроков. Именно на зарплаты опытных футболистов и распределяется весь бюджет команды. Зачастую это спортсмены, которым давно за 30 и они каждый год меняют одну команду на другую. А молодые игроки, воспитанники местных СДЮШОР, либо сидят в глубоком запасе, либо получают минимальное количество игрового времени.

Поэтому «свежей крови» у нас практически нет, ребята теряют всякую надежду играть на профессиональном уровне и бросают футбол. За последние годы в РФПЛ из ПФЛ не пробилось даже десяти игроков», – сказал Мутко.

Добавим, что сейчас в пяти зонах ПФЛ играют 58 клубов из 41 субъекта Российской Федерации.