Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Изменения в ПФЛ будут направлены на защиту молодых игроков

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко рассказал об изменениях в регламенте ПФЛ, которые будут введены со следующего сезона.

По информации «Известий», клубы ПФЛ обяжут делать ставку на собственных воспитанников. В сезоне 2017/2018 в заявках команд должно быть не менее 15 молодых игроков. При этом как минимум трое игроков, родившихся не ранее 1 января 1996 года, должны будут одновременно находиться на поле.

«Мы действительно готовим изменения в стратегии развития профессионального футбола. Эти изменения будут направлены на защиту наших молодых игроков. Необходимо дать им шанс закрепляться в основном составе команды своего города.

Я понял, что такие решения могут идти только сверху. Иначе клубы ПФЛ формируются в основном за счет приглашенных игроков. Именно на зарплаты опытных футболистов и распределяется весь бюджет команды. Зачастую это спортсмены, которым давно за 30 и они каждый год меняют одну команду на другую. А молодые игроки, воспитанники местных СДЮШОР, либо сидят в глубоком запасе, либо получают минимальное количество игрового времени.

Поэтому «свежей крови» у нас практически нет, ребята теряют всякую надежду играть на профессиональном уровне и бросают футбол. За последние годы в РФПЛ из ПФЛ не пробилось даже десяти игроков», – сказал Мутко.

Добавим, что сейчас в пяти зонах ПФЛ играют 58 клубов из 41 субъекта Российской Федерации.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мутко не прошел «тест на приемлемость»? Президент РФС не войдет в совет ФИФАМутко не прошел «тест на приемлемость»? Президент РФС не войдет в совет ФИФАПо сообщениям источников кандидатура Виталия Мутко не прошла проверку на соответствие требованиям члена совета ФИФА.Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет ФИФАВице-премьер правительства РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет ФИФА.Мутко не прошел проверку ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организацииВице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не может баллотироваться в совет организации, сообщает RT со ссылкой на AP.Виталий Мутко: «Спартак» переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что «Спартак» сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года.Виталий Мутко: «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» показали великую игруГлава РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от первой встречи 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).Виталий Мутко: Надеюсь, что «Ростов» нас порадуетВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями о предстоящем матче 1/8 Лиги Европы между «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед».Виталий Мутко: Ложки – нормальный вариант, но представьте, какой грохот будет, если 40 тысяч придут с ними на стадионВице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался об идее сделать ложки национальным музыкальным инструментом болельщика во время чемпионата мира 2018 года.Виталий Мутко: Россия находится в высочайшей степени готовности в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал о готовности России к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.Виталий Мутко: Матч России и Чили пройдет на «ВЭБ-Арене» или в ЧеркизовеВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал, что товарищеский матч между сборными России и Чили пройдет или на стадионе «Локомотив», или на «ВЭБ-Арене».Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Андрей Будогосский: Что значит «одинаковое для всех судейство»?Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Виталий Мутко: Раньше никто не занимался судейством по-взросломуПрезидент РФС Виталий Мутко призвал дать время новым руководителям судейского корпуса.Вице-премьер заявил, что Россия готова к проведению Кубка конфедерацийВице-премьер России, председатель оргкомитета «Россия-2018» и президент РФС Виталий Мутко заявил, что страна готова к проведению Кубка конфедераций.Виталий Мутко: матч «Крыльев» и «Локомотива» при пустых трибунах – не уровень РФПЛПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что лиги должны получить полномочия по переносу матчей.Виталий Мутко: Кокорин? Черчесов будет учитывать все факторы при формировании состава сборнойПрезидент РФС Виталий Мутко, отвечая на вопрос об Александре Кокорине, заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов будет решать, каких игроков вызывать в национальную команду.Виталий Мутко: «Краснодар» и «Спартак» судят в одной манере, ЦСКА и «Зенит» – в другой (видео)Президент РФС Виталий Мутко сделал заявление по поводу судейства матчей РФПЛ.Виталий Мутко: Около семи членов будут выведены из состава РФСРоссийский футбольный союз будет постепенно приведен к стабильному составу. Об этом сообщил президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко.Виталий Мутко: Внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФАВице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал решение Международного совета футбольных ассоциаций об использовании системы видеопомощи арбитрам во время Кубка конфедераций в России.Мэр: Перед «Сочи» стоит задача выйти в премьер-лигу после ЧМ-2018Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал о перспективах футбольного клуба, который носит название города.Сборная России проведет два товарищеских матча в июнеВице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что сборная России перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча в июне.Виталий Мутко: История с лишением Тюмени ЧМ-2021 по биатлону еще не законченаВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отнять у Тюмени право проведения чемпионата мира в 2021 году.
Главные новости
MMA
Тони Фергюсон: Хабибу нужно либо худеть, либо менять весовую категорию
Футбол
Маруан Феллайни: Если я жесткий и агрессивный, то Каррагер – чемпион по бла-бла и сломанным ногам
Футбол
Массимо Каррера: Луис Адриано пока лечится. На 80 процентов он не сыграет с «Анжи»
Футбол
Артем Ребров: Против «Спартака» на поле будут «умирать» все клубы
Футбол
Давид Юрченко: «Анжи» едет к «Спартаку» за тремя очками
Футбол
Виталий Мутко: Изменения в ПФЛ будут направлены на защиту молодых игроков
Футбол
Александр Самедов: Целовать «ромбик»? Отношусь к этому нормально
Футбол
Алекси Лалас: У «Гэлакси» действительно есть шансы подписать Ибрагимовича
Футбол
Артем Дзюба: Карпин в роли комментатора? Если честно, я выключил звук
Хоккей
Россия сыграет с Францией в Челябинске
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости