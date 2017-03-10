Давид Юрченко: «Анжи» едет к «Спартаку» за тремя очками

Голкипер «Анжи» Давид Юрченко поделился ожиданиями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 19-го тура РФПЛ.

- Готовимся к «Спартаку» на позитиве, голову не опускаем. Процесс построения команды идет, становление команды тоже, поэтому мы смотрим только вверх, ввысь и с улыбкой на позитиве.



- «Спартак» - лидер чемпионата и в этой встрече многие заранее записали «Анжи» в аутсайдеры. У вас есть, чем им возразить?



- Я их немного огорчу, зря они это сделали. Потому что мы едем в Москву за тремя очками. И настраиваемся на это. А о том, как оно в итоге будет, мы узнаем после игры. Поэтому зря нас заранее списывают, мы будем бороться до последнего тура за свои очки, это сто процентов, -цитирует Юрченко официальный сайт «Анжи».

Напомним, что матч «Спартак» - «Анжи» состоится 12 марта в Москве. После 18 туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Анжи» занимает 11-е место.