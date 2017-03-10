Артем Ребров: Против «Спартака» на поле будут «умирать» все клубы
Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о настрое команды на весеннюю часть чемпионата России.
- Сейчас важно удачно сыграть против «Анжи», взять три очка. Против нас будут «умирать» все команды, а нам нужно этому противостоять. Согласен, что «Спартаку» может помешать сам «Спартак», все в наших руках, - приводит слова вратаря корреспондент «Советского спорта». - Не хочу обсуждать другие команды, все мысли только о «Спартаке». Игра с «Краснодаром»? Отличный матч, но результат не самый лучший.
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