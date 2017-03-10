Массимо Каррера: Луис Адриано пока лечится. На 80 процентов он не сыграет с «Анжи»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о подготовке к матчу с «Анжи».
- Луис Адриано не тренировался в общей группе. Что с ним?
- Он получил сильный удар по икроножной мышце в матче с «Краснодаром», мы решили не рисковать. Он пока лечится. На 80 процентов Адриано не сыграет с «Анжи».
- Тренер «Анжи» до этого обыгрывал «Спартак», когда работал в СКА-Энергии. Можно ли сказать, что он главный обидчик «Спартака»?
- Ни о каких обидах нет речи. За это время мы много работали, выросли, будет интересная игра.
- Возможно ли появление Тигиева в ближайших матчах?
- Он только приехал, вливается в коллектив, он молод, должен расти, набирать физическую форму. Тигиев, безусловно, пригодится «Спартаку».
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