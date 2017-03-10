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Маруан Феллайни: Если я жесткий и агрессивный, то Каррагер – чемпион по бла-бла и сломанным ногам

Источник:  MirrorКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни отреагировал на критику бывшего защитника «Ливерпуля», а ныне эксперта Sky Sports Джейми Каррагера.

В прошлом году после матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер», в котором 29-летний бельгиец ударил локтем защитника «лисов» Роберта Хута, Каррагер написал в своей колонке в Daily Mail: «Надеюсь, мы больше не увидим его локти в Англии».

Феллайни ответил Каррагеру в интервью журналу Sport/Foot: «Если я жестокий и агрессивный, тогда кто же Каррагер? Он чемпион по бла-бла и чемпион мира по сломанным ногам. Если вы наберете его фамилию в YouTube, вы увидите только, как он сбивает соперников».

Каррагер в свою очередь пошутил над ответом Феллайни: «Только по ногам игроков «Манчестер Юнайтед».

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