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Рыжиков еще на год продлит контракт с «Рубином»

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков согласовал условия нового контракта с казанским клубом, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до лета 2018 года. Финансовые условия 36-летнего вратаря останутся неизменными – годовой оклад составит чуть менее 2 миллионов евро. 

Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В казанском клубе он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также четырежды входил в тройку лучших вратарей России. Действующий контракт 36-летнего голкипера истекает летом этого года. 

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