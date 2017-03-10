Рыжиков еще на год продлит контракт с «Рубином»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков согласовал условия нового контракта с казанским клубом, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до лета 2018 года. Финансовые условия 36-летнего вратаря останутся неизменными – годовой оклад составит чуть менее 2 миллионов евро.

Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года. В казанском клубе он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также четырежды входил в тройку лучших вратарей России. Действующий контракт 36-летнего голкипера истекает летом этого года.