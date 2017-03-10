«Трактор» продлил контракт с Щехурой на два года

Форвард Пол Щехура продолжит играть в «Тракторе». Клуб из Челябинска объявил о подписании двухлетнего контракта с 31-летним канадцем.

В регулярном чемпионате КХЛ 2016/2017 Щехура набрал 41 (14+27) очко в 60 матчах, заняв первое место в команде по результативности. Также на его счету 3 (1+2) очка в шести матчах плей-офф. Таким образом, нынешний сезон стал для Щехуры самым результативным в лиге.

Ранее Щехура играл в КХЛ за «Лев» (2012), рижское «Динамо» (2012-2014) и минское «Динамо» (2014-2016). Всего в 277 матчах в лиге форвард набрал 180 (67+113) очков.

Напомним, «Трактор» занял четвертое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл в шести матчах в серии с «Барысом».