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Тони Фергюсон: Хабибу нужно либо худеть, либо менять весовую категорию

Источник:  «Известия»Комментарии

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон (22-3), который в прошлое воскресенье должен был провести бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова за титул «временного» чемпиона в легком весе, считает, что россиянину надо перейти в другую весовую категорию.

- Я выступаю в своей весовой категории, а вот вашему парню стоило бы уйти в категорию выше. Он - толстяк. Я слышал, что его вес в обычной жизни около 88 кг, а перед боем ему приходится сгонять 18 кг, чтобы попасть в категории легковесов (до 70 кг). Это ненормально! Думаю, ему нужно выступать в полусреднем весе (до 77 кг). Подобными сгонками веса он просто угробит себя! Мое мнение - Хабибу нужно либо худеть, либо менять весовую категорию, - цитируют Фергюсона «Известия». 

Напомним, что бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени. Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. 

Голосование: Что ждет Хабиба Нурмагомедова в UFC?

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