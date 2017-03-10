Брюно Женезьо: Матч с «Ромой» прошел в атмосфере Лиги чемпионов

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» (4:2) на «Стад де Лион».

«Я получил большое удовольствие от игры команды, особенно во втором тайме, – приводит L’Equipe слова Женезьо. – Мы доставили радость болельщикам, но и сами ее почувствовали. Игра прошла в атмосфере, которая знакома нам по Лиге чемпионов. Это помогло нам.

В первом тайме у нас возникли проблемы из-за того, что мы располагались в защите слишком низко. Пропущенный гол сказался на команде. В перерыве мы внесли изменения и подняли линию защиты на 10-15 метров. После этого нам стало легче доставлять мяч до форвардов после отбора.

Я не знаю, как оценивать наши шансы на то, чтобы пройти дальше. Результат оставляет нам надежду, однако нас ждет трудный матч в Риме. Думаю, шансы 50 на 50. Нам нужно не позволить сопернику забить, хотя если мы сыграем, как умеем, то создадим для него проблемы.

Ничего еще не сделано. Нам нужно лучше защищаться при потере мяча, если мы хотим далеко пройти».

Напомним, «Лион» проиграл первый тайм со счетом 1:2, но после перерыва забил три гола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Ответный матч пройдет 16 марта на «Стадио Олимпико» в Риме.