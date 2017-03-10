День в истории. Сергею Широкову - 31!

Сегодня, 10 марта, день рождения празднует нападающий СКА и сборной России Сергей Широков. Хоккеисту исполняется 31 год.

За питерский клуб форвард выступает с 2015 года, до этого Широков играл за «Авангард», ЦСКА, «Ванкувер» и «Манитобу».

В составе сборной России хоккеист дважды становился чемпионом мира и дважды серебряным призером мирового первенства.

СКА на своем официальном сайте поздравил Широкова с днем рождения.

«Клуб поздравляет Сергея, желает крепкого здоровья, счастья, домашнего уюта и благополучия. Пусть на льду удается все задуманное, травмы обходят стороной, а результативность растет. Побед вместе с командой!», - говорится в поздравлении питерской команды.