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Лейтон Бэйнс: У «Эвертона» начинается новая эра

Источник:  Sky SportsКомментарии

Защитник «Эвертона» Лейтон Бэйнс рассказал о перспективах развития клуба.

«Мы знаем амбиции клуба и амбиции тренера. Конечно, и у нас, игроков, они тоже есть, поэтому сейчас все на одной волне.

Это новая эра «Эвертона» с точки зрения работы тренера и его штаба, нового владельца. Так что сейчас у нас есть все основания для позитива.

В конце концов, амбиции футбольного клуба простираются дальше, чем просто финиш в первой семерке. Нам нужно было с чего-то начать после нескольких неудачных сезонов, и в этом мы добились прогресса.

Теперь у нас более высокие ожидания, и надеюсь, это начало новой эры «Эвертона». Мы хотим, чтобы против нас снова было трудно играть. Мы также стараемся сами показывать хороший футбол. И результаты на данный момент говорят о том, что эта формула очень близка к тому, где мы хотим оказаться. При этом всегда есть возможность стать лучше», – приводит Sky Sports слова Бэйнса.

Напомним, после 27 туров «Эвертон» занимает седьмое место в премьер-лиге, отставая на пять очков от «Манчестер Юнайтед».

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