Отец Шипулина: Трассу в Тюмени Антон может пройти с закрытыми глазами

Владимир Шипулин, отец биатлониста Антона Шипулина, рассказал, как отреагировал на то, что этап Кубка мира перенесли из Тюмени в финский Контиолахти.

– Сначала было удивление, а потом возмущение. Почему мы именно сами отказались? Вроде бы не до такой степени все плохо, что нужно отказываться. Видимо с практической точки зрения представителям СБР было виднее. Но все наши сотрудники думали, что можно было еще побиться за этот старт.

– Что Антон сказал?

– Он уже в интервью говорил, что в основном страдают болельщики. Спортсменам и руководству, конечно, тоже обидно, но не так. Он был до последнего уверен, что не отменят, что там разберутся, и все решится в нашу пользу. Получилось, как получилось. Больше боялись, что могут не допустить на чемпионат мира. Были такие опасения.

- У Антона было бы больше шансов на подиум в Тюмени, чем в Контиолахти?

– Я думаю, да. Родные стены все равно помогают. У него тут много болельщиков. К тому же он тут много сборов проводит и знает трассу как свои 5 пальцев. Он нашу трассу может с закрытыми глазами пробежать. Думаю, ему было бы здесь легче и интереснее, - цитирует Владимира Шипулина «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Международный союз биатлонистов объявил о том, что Тюмень теперь уже официально лишена права проведения чемпионата мира 2021 года. В нынешнем сезоне Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. В следующем сезоне этап Кубка мира в Тюмени запланирован на 19-25 марта.