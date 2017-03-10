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Главный тренер сборной России по водному поло отправлен в отставку

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России Владимир Карабутов отправлен в отставку. Такое решение принял президиум Федерации водного поло России (ФВПР).

Исполнять обязанности главного тренера команды будет бронзовый призер чемпионата мира 1994 года Сергей Евстигнеев. До 10 апреля кандидаты на пост нового главного тренера должны подать заявки на соответствующий конкурс.

Отметим, что Карабутов был рекомендован президиумом ФВПР на пост главного тренера национальной команды в январе, и в начале февраля он возглавил сборную.

Ранее Карабутов уже был тренером сборной России в 2010-2013 годах.

Президиум федерации проходит в пятницу в Олимпийском комитете России.

Для сборной России ключевым стартом в сезоне станет чемпионат мира, который пройдет 14-30 июля в Будапеште.

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