Дмитрий Васильев: Тренеры где-то ошиблись в предсезонной подготовке

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев – о выступлении женской сборной России на 7-м этапе Кубка мира биатлону.

- Дмитрий, но все же давайте начнем с 7-го этапа Кубка мира в Пхенчхане. Про женщин коротко. Выступили они в Пхенчхане хуже некуда (в эстафете 12-е, лучший результат у Старых в гонке преследования – 20-е место. - Прим. ред.).

- Ну с ними было все ясно уже после первой половины сезона - где-то ошиблись в предсезонной подготовке. На чемпионате мира неплохо показала себя Старых, но она не готовилась с командой к сезону. Явный методический просчет при подготовке.

- Вы общаетесь с тренерским штабом, бываете на этапах Кубка мира. Признают наши тренеры свои просчеты?

- Никто в этом никогда не признается: «Вот здесь чуть-чуть подправим, там еще немного добавим».